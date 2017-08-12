Боец Шлеменко будет секундантом Корешкова в поединке с Нжокуани

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«Александр полетит на бой», — сказал собеседник агентства.

Шлеменко является бессменным тренером Корешкова, а также сам продолжает карьеру — 20 октября в США он проведет поединок против Гегарда Мусаси.

Поединок Корешков — Нжокуани состоится в Вероне (штат Нью-Йорк, США) 25 августа. Это будет первый бой россиянина после перелома ноги.

В активе Корешкова 19 побед и два поражения. На счету Нжокуани 17 побед и четыре поражения.