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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30662707/
12 августа 2017, 10:47 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Шлеменко будет секундантом Корешкова в поединке с Нжокуани

МОСКВА, 12 августа /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко будет секундировать бывшего чемпиона организации Bellator Андрея Корешкова в поединке против американца Чиди Нжокуани. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина «Новый поток».

Бой состоится в Вероне (штат <nobr>Нью-Йорк</nobr> США) 25 августа. Увеличить
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«Александр полетит на бой», — сказал собеседник агентства.

Шлеменко является бессменным тренером Корешкова, а также сам продолжает карьеру — 20 октября в США он проведет поединок против Гегарда Мусаси.

Поединок Корешков — Нжокуани состоится в Вероне (штат Нью-Йорк, США) 25 августа. Это будет первый бой россиянина после перелома ноги.

В активе Корешкова 19 побед и два поражения. На счету Нжокуани 17 побед и четыре поражения.
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