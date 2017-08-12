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12 августа 2017, 8:59 | Летние: Единоборства | ТАСС

Московская тхэквондистка Ряднинская стала победительницей Спартакиады в весе до 49 кг

ТАСС, 12 августа. Московская тхэквондистка Елизавета Ряднинская выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в весовой категории до 49 кг. Об этом сообщает пресс- служба соревнований.

В финале Ряднинская победила петербургскую спортсменку Анастасию Аратомонову со счетом 25:9. Третье место заняли Анна Казарновская из Тюменской области и Екатерина Задорина из Самарской области.

Соревнования по тхэквондо в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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