Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30656866/
11 августа 2017, 15:07 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Андерсон Силва и Гастелум могут провести бой в ноябре

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва и Келвин Гастелум могут провести бой на турнире UFC Fight Night в Шанхае, который запланирован на 25 ноября в Шанхае, сообщает MMAJunkie.

Ожидается, что поединок станет главным событием вечера.

Первоначально бойцы должны были провести схватку на турнире UFC 212 в Рио, однако тогда в крови Гастелума были обнаружены следы марихуаны, в связи с чем он был отстранён от выступлений.

Андерсон Силва последний раз появлялся в октагоне в феврале на турнире UFC 208, когда одержал победу над Дереком Брансоном. Что касается Гастелума, то его предыдущее выступление датировано июлем этого года, тогда он уступил Крису Уайдману.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?