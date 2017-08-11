Андерсон Силва и Гастелум могут провести бой в ноябре

Ожидается, что поединок станет главным событием вечера.

Первоначально бойцы должны были провести схватку на турнире UFC 212 в Рио, однако тогда в крови Гастелума были обнаружены следы марихуаны, в связи с чем он был отстранён от выступлений.

Андерсон Силва последний раз появлялся в октагоне в феврале на турнире UFC 208, когда одержал победу над Дереком Брансоном. Что касается Гастелума, то его предыдущее выступление датировано июлем этого года, тогда он уступил Крису Уайдману.