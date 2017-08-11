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11 августа 2017, 13:07 | Летние: Единоборства | Prosports.kz

Андерсон Сильва проведет бой против Келвина Гастелума

Как сообщает портал Flocombat.com, бывший чемпион в среднем весе (84 кг) Андерсон Сильва может провести поединок против молодого проспекта Келвина Гастелума.

Предстоящий бой запланирован как главное событие турнира UFC Shanghai, который пройдет 25 ноября. Данную информацию также подтвердил известный журналист Ариэль Хелвани. Добавим, что в последнем бою Гастелум проиграл Крису Вайдману.
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