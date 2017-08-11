Тренер Джонса: Джон травмировал руку за пару дней до боя с Кормье

«За пару дней до боя он не мог поднять свою руку. Травмировал ее в борьбе. Он не мог поднимать руку над головой. Позже на тренировках я просил Джона не хватать в кличе соперника, не пытаться поднимать соперника, чтобы не травмировать ее повторно. Если бы такое произошло в самом бою, то адреналин ушел бы, — рассказал тренер Джонса Майк Винкельджон в интервью Submission Radio. — Никто не знал про травму. Джон таков как он есть. Никто его не побьет, кроме него самого. Когда он решит, что хочет победить, тогда он побеждает.