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11 августа 2017, 8:56 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Антигулов проведет бой с Куцелаба на турнире UFC 4 ноября

МОСКВА, 11 августа /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Гаджимурад Антигулов 4 ноября в Нью-Йорке проведет бой против молдавского бойца Иона Куцелаба в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер Антигулова Ризван Магомедов.

«Антигулов проведет бой с Куцелаба 4 ноября», — сказал Магомедов.

На данный момент главным поединком шоу в Нью-Йорке является бой между чемпионом UFC англичанином Майклом Биспингом и канадцем Джорджем Сен-Пьером.

Также на 4 ноября планируется бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

В активе Куцелаба 13 побед и три поражения в ММА. На счету Антигулова 20 побед и четыре поражения. Он провел два боя в UFC и оба завершил досрочной победой.
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