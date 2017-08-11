Российский боец Антигулов проведет бой с Куцелаба на турнире UFC 4 ноября

«Антигулов проведет бой с Куцелаба 4 ноября», — сказал Магомедов.

На данный момент главным поединком шоу в Нью-Йорке является бой между чемпионом UFC англичанином Майклом Биспингом и канадцем Джорджем Сен-Пьером.

Также на 4 ноября планируется бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

В активе Куцелаба 13 побед и три поражения в ММА. На счету Антигулова 20 побед и четыре поражения. Он провел два боя в UFC и оба завершил досрочной победой.