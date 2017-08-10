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10 августа 2017, 9:45 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Белорусский тхэквондист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

Белорусский тхэквондист Арман-Маршалл Силла получил четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония.

Белорусский таэквондист <nobr>Арман-Маршалл</nobr> <span class=error>Силла</span> получил четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление <span class=error>мельдония</span>. Увеличить
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Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне по апелляции спортсмена, сообщает Национальное антидопинговое агентство Беларуси.

Спортивный арбитражный суд постановил удовлетворить апелляцию, поданную 17 января Всемирным антидопинговым агентством на решение дисциплинарной комиссии Белорусской федерации тхэквондо по делу Армана-Маршала Силлы, а решение дисциплинарной Комиссией — аннулировать.

Таким образом, Арман-Маршал Силла отстранён от участия во всех соревнованиях с 20 июля 2017 года по 6 апреля 2021-го. Все результаты спортсмена за период 13 июля — 11 августа 2016 года будут аннулированы.
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