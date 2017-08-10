Белорусский тхэквондист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний
Белорусский тхэквондист
Арман-Маршалл Силла получил четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония.
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Видимо, что-то случилось...
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Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне по апелляции спортсмена, сообщает Национальное антидопинговое агентство Беларуси.
Спортивный арбитражный суд постановил удовлетворить апелляцию, поданную 17 января Всемирным антидопинговым агентством на решение дисциплинарной комиссии Белорусской федерации тхэквондо по делу
Таким образом,
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