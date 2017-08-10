Возвращение Емельяненко-младшего

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет свой первый после тюремного заключения бой на турнире WFCA (World fighting championship Akhmat) 42, который состоится 27 сентября в Москве. Его соперником станет бразилец Джеронимо Дос Сантос. Отечественный тяжеловес должен был выйти на ринг раньше, но, по собственному признанию, не мог этого сделать из-за плохой физической формы. Сейчас же Александр набрал оптимальные кондиции и готов дать бой бразильскому спортсмену.

Как рассказал «Известиям» Емельяненко-младший, последние месяцы он «практически не выходит из зала».

— Я постоянно тренируюсь, мне удалось серьезно сбросить вес, — признался «Известиям» Емельяненко. — Проделана хорошая работа, я набрал неплохую форму и надеюсь, что к бою подойду в лучшей форме. В целом есть тренировочный план, и я его соблюдаю. Обычно я провожу две тренировки в день. До боя еще два месяца, так что финальный этап подготовки еще впереди. Что касается моего оппонента, это достойный соперник с большим послужным списком, против которого я постараюсь провести интересный бой. Моя задача — одержать победу. Откровенно говоря, я очень соскучился по выступлениям. Смешанные единоборства — часть моей жизни, это спорт, которому я посвятил всего себя, и мне очень приятно будет вновь выйти на ринг.

Контракт с промоутерской компанией «Ахмат» Александр Емельяненко подписал в конце прошлого года, однако еще не провел под ее эгидой ни одного поединка. Изначально планировалось, что его дебютный бой состоится на турнире в Казахстане, однако из-за ограничений на передвижение Александр не может покидать территорию Российской Федерации.

Пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев в разговоре с «Известиями» раскрыл некоторые подробности контракта Емельяненко-младшего с организацией.

— Я видел, как сейчас выглядит Александр, и остался приятно удивлен, — рассказал Асланбек Бадаев. — Он набрал отличную форму, и мне бы хотелось, чтобы он и Джеронимо провели красивый бой, порадовали зрителей. Емельяненко подписал с бойцовской лигой «Ахмат» контракт на три боя с правом продления. Всё будет зависеть только от него самого и результатов, которые он продемонстрирует. Его поединок будет одним из главных на турнире — вторым или третьим. Соревнования пройдут в Москве, но пока нет информации о площадке, мы еще ведем переговоры по этому поводу.