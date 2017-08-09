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9 августа 2017, 22:58 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Сен-Пьер официально подтвердил бой с Биспингом на 4 ноября

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер, официально подтвердил дату своего возвращения в октагон.

4 ноября 2017 года канадец выступит на турнире UFC 217, на котором оспорит титул чемпиона организации в среднем весе с обладателем этого звания Майклом Биспингом.

Сен-Пьер выложил соответствующий пост на своей официальной странице в «Инстаграм», сопроводии его следующим текстом:

«Наконец подписываю контракт на выступление с Майклом Биспингом на турнире UFC 217. 4 ноября в “Мэдисон Сквер Гарден”. Готовьтесь к большой ночи в Нью-Йорке».
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