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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30637408/
9 августа 2017, 21:10 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов — Фергюсону: Хватит болтать, надо закончить наше дело

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил Тони Фергюсону, который сегодня через «Твиттер» сообщил, что ему известно об отправке менеджером россиянина Али Абдель-Азизом письма в UFC, в котором говорится о нежелании Хабиба выходить на поединок 4 ноября в Нью-Йорке.

Боец UFC <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов ответил Тони Фергюсону который сегодня через <span class=error>Твиттер</span> сообщил что ему известно об отправке менеджером россиянина Али <nobr>Абдель-Азизом</nobr> письма в UFC в котором говорится о нежелании <span class=error>Хабиба</span> выходить на поединок 4 ноября в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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«Фергюсон, я слышал, что ты всё пытаешься с кем-то подраться в октябре. Что случилось? Пытаешься соскочить с дороги? Хватит болтать. Надо закончить наше дело», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».

В мае 2017 года Нурмагомедов не смог выйти на бой с Фергюсоном из-за проблем со здоровьем.
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