Нурмагомедов — Фергюсону: Хватит болтать, надо закончить наше дело
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил Тони Фергюсону, который сегодня через «Твиттер» сообщил, что ему известно об отправке менеджером россиянина Али
Абдель-Азизом письма в UFC, в котором говорится о нежелании Хабиба выходить на поединок 4 ноября в Нью-Йорке.
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Видимо, что-то случилось...
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«Фергюсон, я слышал, что ты всё пытаешься с
В мае 2017 года Нурмагомедов не смог выйти на бой с Фергюсоном
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