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«Фергюсон, я слышал, что ты всё пытаешься с кем-то подраться в октябре. Что случилось? Пытаешься соскочить с дороги? Хватит болтать. Надо закончить наше дело», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».

В мае 2017 года Нурмагомедов не смог выйти на бой с Фергюсоном из-за проблем со здоровьем.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Stop talking, fans waiting, we must finish our business.<a href="https://twitter.com/TonyFergusonXT">@TonyFergusonXT</a></p>— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) <a href="https://twitter.com/TeamKhabib/status/895232645554208768">9 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>