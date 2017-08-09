Решение СAS: Арман-Маршалл Силла дисквалифицирован на четыре года за мельдоний
Белорусский таэквондист
Арман-Маршалл Силла дисквалифицирован на четыре года за мельдоний. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляции спортсмена.
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«Национальное антидопинговое агентство получило решение Спортивного арбитражного суда (далее — CAS) по апелляции, поданной 17 января 2017 года Всемирным антидопинговым агентством на решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО “Белорусская федерация таэквондо” 23 ноября 2016 года по делу
САС постановил, что:
“1. Апелляция, поданная 17 января 2017 года Всемирным антидопинговым агентством на решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО “Белорусская федерация таэквондо” 23 ноября 2016 года по делу
2. Решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО “Белорусская федерация таэквондо” 23 ноября 2016 года по делу
3.
4. Все результаты соревнований, достигнутые
5. Расходы, связанные с настоящим арбитражным разбирательством, определены и направлены канцелярией суда САС и покрываются за счет ОО “Белорусская федерация таэквондо” и
6. Стороны оплачивают свои собственные издержки.
7. Все другие заявления и ходатайства об освобождении от ответственности отклоняются.”
Таким образом, дисквалификация спортсмена продлится с
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