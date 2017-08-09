Решение СAS: Арман-Маршалл Силла дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

«Национальное антидопинговое агентство получило решение Спортивного арбитражного суда (далее — CAS) по апелляции, поданной 17 января 2017 года Всемирным антидопинговым агентством на решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО “Белорусская федерация таэквондо” 23 ноября 2016 года по делу Армана-Маршала Силлы.



САС постановил, что:



“1. Апелляция, поданная 17 января 2017 года Всемирным антидопинговым агентством на решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО “Белорусская федерация таэквондо” 23 ноября 2016 года по делу Армана-Маршала Силлы удовлетворена.

2. Решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО “Белорусская федерация таэквондо” 23 ноября 2016 года по делу Армана-Маршала Силлы аннулировано.

3. Арман-Маршал Силла наказывается 4 (четырех) летним сроком дисквалификации, начиная с даты вступления в силу арбитражного решения САС. Любой период временного отстранения или дисквалификации, успешно соблюденный Арманом-Маршалом Силлой до вступления в силу этого арбитражного решения САС, должен быть засчитан в счет общего срока дисквалификации.

4. Все результаты соревнований, достигнутые Арманом-Маршалом Силлой с 13 июля 2016 года (включительно) до 11 августа 2016 года, аннулируются.

5. Расходы, связанные с настоящим арбитражным разбирательством, определены и направлены канцелярией суда САС и покрываются за счет ОО “Белорусская федерация таэквондо” и Армана-Маршала Силлы.

6. Стороны оплачивают свои собственные издержки.

7. Все другие заявления и ходатайства об освобождении от ответственности отклоняются.”



Таким образом, дисквалификация спортсмена продлится с 20.07.2017 по 06.04.2021», — сообщает официальный сайт НАДА.