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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30636125/
9 августа 2017, 18:28 | Летние: Единоборства | Прессбол

Решение СAS: Арман-Маршалл Силла дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

Белорусский таэквондист Арман-Маршалл Силла дисквалифицирован на четыре года за мельдоний. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляции спортсмена.

Белорусский таэквондист <nobr>Арман-Маршалл</nobr> <span class=error>Силла</span> дисквалифицирован на четыре года за <span class=error>мельдоний</span>. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляции спортсмена. Увеличить
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«Национальное антидопинговое агентство получило решение Спортивного арбитражного суда (далее — CAS) по апелляции, поданной 17 января 2017 года Всемирным антидопинговым агентством на решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО “Белорусская федерация таэквондо” 23 ноября 2016 года по делу Армана-Маршала Силлы.

САС постановил, что:

“1. Апелляция, поданная 17 января 2017 года Всемирным антидопинговым агентством на решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО “Белорусская федерация таэквондо” 23 ноября 2016 года по делу Армана-Маршала Силлы удовлетворена.
2. Решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО “Белорусская федерация таэквондо” 23 ноября 2016 года по делу Армана-Маршала Силлы аннулировано.
3. Арман-Маршал Силла наказывается 4 (четырех) летним сроком дисквалификации, начиная с даты вступления в силу арбитражного решения САС. Любой период временного отстранения или дисквалификации, успешно соблюденный Арманом-Маршалом Силлой до вступления в силу этого арбитражного решения САС, должен быть засчитан в счет общего срока дисквалификации.
4. Все результаты соревнований, достигнутые Арманом-Маршалом Силлой с 13 июля 2016 года (включительно) до 11 августа 2016 года, аннулируются.
5. Расходы, связанные с настоящим арбитражным разбирательством, определены и направлены канцелярией суда САС и покрываются за счет ОО “Белорусская федерация таэквондо” и Армана-Маршала Силлы.
6. Стороны оплачивают свои собственные издержки.
7. Все другие заявления и ходатайства об освобождении от ответственности отклоняются.”

Таким образом, дисквалификация спортсмена продлится с 20.07.2017 по 06.04.2021», — сообщает официальный сайт НАДА.

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