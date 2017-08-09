Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30626969/
9 августа 2017, 1:52 | Летние: Единоборства | ТАСС

Сборная России победила сборную мира на турнире по боевому самбо в Сочи

ТАСС, 9 августа. Команда России одержала победу над сборной мира на восьмом турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», который прошел в Сочи.

Сборная России победила сборную мира на турнире по боевому самбо в Сочи - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российские самбисты победили со счетом 7:3. Главным событием вечера стал поединок пятикратного чемпиона мира по боевому самбо россиянина Вячеслава Василевского и бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора в весовой категории до 84 кг, победу в нем одержал россиянин. Василевский — ветеран «Плотформы S-70», это его пятый сочинский турнир в карьере. Во всех предыдущих он неизменно побеждал соперников.

Также за сборную России выступали Николай Рачек, Аркадий Лисин, Арман Царукян, Константин Андрейцев, Умар Янковский, Дмитрий Бикрев, Роман Копылов, Василий Бабич и Александр Столяров. За ходом соревнований в Сочи следили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр спорта РФ Павел Колобков, глава Абхазии Рауль Хаджимба, а также российские хоккеисты Александр Овечкин, Павел Буре, Евгений Малкин и другие.

Турнир «Плотформа S-70» проводится с 2011 года, каждый новый турнир посвящается знаковым для российской государственности событиям и темам. В прежние годы объединяющим все действо стержнем становились темы великих русских полководцев, история армии страны, создания войск Национальной гвардии России. В 2017 году, по замыслу организаторов, главной темой турнира стали «Исторические вызовы России».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Сергей Елисеев: У самбо есть перспективы стать олимпийским видом

Сергей Елисеев: У самбо есть перспективы стать олимпийским видом

СОЧИ, 7 августа. / Корр. ТАСС/. Президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев не сомневается в олимпийских перспективах этого вида спорта и в том, что Россия на первых же Играх, в программу которых включат самбо, выступит достойно. Об этом Елисеев, принимающий в Сочи участие в открытии обновленного зала в рамках проекта «Самбо в школу», сказал ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости

Южноафриканец Вайде ван Никерк завоевал золото чемпионата мира в беге на 400 м

Геркус: общеобразовательная школа в структуре ФК "Локомотив" будет открыта 1 сентября

Сборная России победила сборную мира на турнире по боевому самбо в Сочи

Южноафриканец Вайде ван Никерк завоевал золото чемпионата мира в беге на 400 м

Геркус: общеобразовательная школа в структуре ФК "Локомотив" будет открыта 1 сентября