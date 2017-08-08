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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30622516/
8 августа 2017, 15:42 | Летние: Единоборства | ТАСС

Хорватский боец Перак заявил, что намерен нокаутировать донбасского спортсмена Крылова

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Хорватский боец Маро Перак не сомневается в своем превосходстве над соперником из Донбасса Никитой Крыловым на международном турнире по смешанным единоборствам (ММА) «Единый Донбасс», и намерен завершить поединок нокаутом.

«Я думаю, что бой получится весьма жестким, и он не дойдет до судейского решения [по очкам]. Никита выглядит сильным оппонентом, но я в любом случае лучше него. К нашему бою я готовлюсь в своем городе [Дубровнике], моя команда усиленно помогает мне перед предстоящим турниром», — сказал Перак Донецкому агентству новостей (ДАН).

Хоравтский боец также заявил, что для него не имеет значения, как пройдет пройдет бой — в стойке или партере. «Потому что я хочу и планирую нокаутировать Крылова», — пояснил Перак.

Ранее в беседе с ДАН Крылов заявлял о намерении победить соперника из Хорватии «красиво и порадовать этим родную публику».

Международный турнир по смешанным единоборствам «Единый Донбасс» пройдет в Донецке 26 августа. Главным событием вечера станет бой между спортсменом из города Красный Луч Крыловым и Пераком. Всего запланировано девять поединков. Подробности о турнире размещены на сайте гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.
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