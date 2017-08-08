Крылов уверен в своей победе над Пераком

Встреча этих спортсменов состоится в рамках турнира по ММА «Единый Донбасс», который состоится 26 августа в Донецке.



«Маро Перак — опытный и достаточно известный боец. Несмотря на то что его базовым стилем является дзюдо, большинство побед он одерживает нокаутом, и это говорит о том, что Перак и бьёт неплохо, и борется. Ему наверняка понравится в Донбассе, но совершенно точно не понравится в клетке со мной», — цитирует Крылова Донецкое агентство новостей.