Крылов уверен в своей победе над Пераком
Уроженец Красного луча Никита Крылов выразил уверенность в своей победе над хорватским бойцом ММА Маро Пераком.
Встреча этих спортсменов состоится в рамках турнира по ММА «Единый Донбасс», который состоится 26 августа в Донецке.
«Маро Перак — опытный и достаточно известный боец. Несмотря на то что его базовым стилем является дзюдо, большинство побед он одерживает нокаутом, и это говорит о том, что Перак и бьёт неплохо, и борется. Ему наверняка понравится в Донбассе, но совершенно точно не понравится в клетке со мной», — цитирует Крылова Донецкое агентство новостей.
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