Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30620936/
8 августа 2017, 13:56 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Крылов уверен в своей победе над Пераком

Уроженец Красного луча Никита Крылов выразил уверенность в своей победе над хорватским бойцом ММА Маро Пераком.

Встреча этих спортсменов состоится в рамках турнира по ММА «Единый Донбасс», который состоится 26 августа в Донецке.

«Маро Перак — опытный и достаточно известный боец. Несмотря на то что его базовым стилем является дзюдо, большинство побед он одерживает нокаутом, и это говорит о том, что Перак и бьёт неплохо, и борется. Ему наверняка понравится в Донбассе, но совершенно точно не понравится в клетке со мной», — цитирует Крылова Донецкое агентство новостей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?