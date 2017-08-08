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8 августа 2017, 11:05 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Шамилов получил бонус за лучшее выступление на турнире M-1 Challenge 82

Организаторы турнира M-1 Challenge 82, состоявшегося 5 августа в Хельсинки (Финляндия), определились с бонусами за лучшее выступление и лучший бой.

«Руслан Шамилов, сокрушивший отличного ударника Мозеса Мурриетту, не знавшего поражений до встречи с великолукским самородком, заработал награду за лучшее выступление.

А вот бонусы за лучший бой получили сразу три пары бойцов. Павел Гордеев и Мичел Сильва ожидаемо выдали кровавое рубилово и оба заслужили свой бонус без каких-либо вопросов.

Казалось, что после первого разгромного раунда у Микаэля Силандера нет никаких шансов против Виталия Бранчука. Но финский Халк умудрился полностью переломить ход боя и доказать свой класс 1-го номера в Скандинавии в наилегчайшем весе. Бой с таким камбэком и упорной борьбой до последних секунд не остался без внимания организаторов, и парни заработали прибавку к гонорару в виде бонуса.

Бой на встречных курсах между Хелитоном Давеллой и Яне Элоненом-Кулмалой, дошедший до ничьей, также не остался в стороне, и оба спортсмена получили бонус за лучший бой», — сообщается на официальном сайте организаторов турнира.
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