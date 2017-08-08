Напомним, что неделю назад Джонс одержал свою уже вторую победу над Кормье.

«Даниэль, по большей части это жесткий соперник, очень хороший человек, стоящий спортсмен и стоящий чемпион, — говорит Джон. — Я знаю, насколько наш бой был важен для него. Это бой за его наследие, но я не хотел, чтобы победа или поражение определяли его наследие. Я хотел бы, чтобы люди увидели в нем того человека, которым он является за пределами октагона. Я думаю, что это также очень важно. Я думаю, что пролил некоторый свет на него с этой стороны».

Также Джонса спросили о вероятности проведения его поединка с Броком Леснаром.

«Я не знаю, — ответил чемпион UFC. — Я думаю, что понадобится некоторое время прежде, чем Брок Леснар сможет драться. Прямо сейчас — я просто жду, когда получу известия от UFC и еще некоторые вещи за пределами этого».