Спарринг-партнер Конора МакГрегора бросил вызов Куату Хамитову

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«Я 100 процентов буду драться с Хамитовым. Этот бой произойдет, после того, как я выиграю в Сочи… Хамитов — следующий. Мне нечего сказать ему, кроме как оставайся здоровым и увидимся в Москве», — заявил Куилли.

В активе Куилли десять побед при трех поражениях. В начале этого года он подписал контракт с российским промоушеном Fight Nights, под эгидой которого провел один бой и выиграл его. Свой следующий поединок ирландец проведет 24 августа в Сочи в рамках турнира Fight Nights Global 72.

Отметим, что Куилли готовится в зале Straight Blast Gym в Дублине, где также тренируется его именитый соотечественник и спарринг-партнер — чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор. В одном из интервью он так рассказал о совместных тренировках:

«Я тренируюсь ежедневно с бойцами мирового класса. К примеру, мне помогает готовиться МакГрегор. Конор для меня близкий друг. Он — лучший боец в мире. Для меня большая честь быть одним из основных его спарринг-партнеров. Многие думают, что он изменился. Нет… Конор — тот же самый парень, каким он был пять лет назад, когда крал мои шорты».

При этом сам Хамитов еще в июле на свой странице в Instagram анонсировал бой с Куилли. Сообщалось, что их поединок пройдет в сентябре в рамках турнира Fight Nights Global в Алматы. Однако позже казахстанский боец удалил эту запись.

Свой последний бой Хамитов провел в апреле этого года. В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке «Найман» проиграл большинством решений судей действующему чемпиону организации россиянину Магомедсайгиду Алибекову.

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