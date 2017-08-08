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8 августа 2017, 8:25 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Спарринг-партнер Конора МакГрегора бросил вызов Куату Хамитову

Ирландский боец смешанных единоборств Питер Куилли бросил вызов казахстанцу Куату «Найману» Хамитову. Об этом сообщается на официальной странице промоушена Fight Nights Global во ВКонтакте.

В активе ирландского бойца десять побед при трех поражениях. Увеличить
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«Я 100 процентов буду драться с Хамитовым. Этот бой произойдет, после того, как я выиграю в Сочи… Хамитов — следующий. Мне нечего сказать ему, кроме как оставайся здоровым и увидимся в Москве», — заявил Куилли.

В активе Куилли десять побед при трех поражениях. В начале этого года он подписал контракт с российским промоушеном Fight Nights, под эгидой которого провел один бой и выиграл его. Свой следующий поединок ирландец проведет 24 августа в Сочи в рамках турнира Fight Nights Global 72.

Отметим, что Куилли готовится в зале Straight Blast Gym в Дублине, где также тренируется его именитый соотечественник и спарринг-партнер — чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор. В одном из интервью он так рассказал о совместных тренировках:

«Я тренируюсь ежедневно с бойцами мирового класса. К примеру, мне помогает готовиться МакГрегор. Конор для меня близкий друг. Он — лучший боец в мире. Для меня большая честь быть одним из основных его спарринг-партнеров. Многие думают, что он изменился. Нет… Конор — тот же самый парень, каким он был пять лет назад, когда крал мои шорты».

При этом сам Хамитов еще в июле на свой странице в Instagram анонсировал бой с Куилли. Сообщалось, что их поединок пройдет в сентябре в рамках турнира Fight Nights Global в Алматы. Однако позже казахстанский боец удалил эту запись.

Свой последний бой Хамитов провел в апреле этого года. В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке «Найман» проиграл большинством решений судей действующему чемпиону организации россиянину Магомедсайгиду Алибекову.

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