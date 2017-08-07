Сергей Елисеев: У самбо есть перспективы стать олимпийским видом

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«Сборная команда России на первых Олимпийских играх, куда включат самбо, обязательно выступит и выступит достойно», — сказал Елисеев.

По его словам, самбо — один из самых динамично развивающихся видов спорта, которым занимаются в 120 странах мира. «Перспективы у самбо, в отличии от олимпийских видов спорта, уже есть, хотя бы потому, что мы еще не олимпийский вид и у нас есть перспективы им стать, а они [олимпийские виды] могут только выпасть», — считает он.

Впервые о намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью Международная федерация самбо сообщила в 2009 году. В 2016 году самбо было одной из 14 дисциплин, претендовавших на временное признание МОК, однако его получили чирлидинг и тайский бокс.