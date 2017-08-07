Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30613498/
7 августа 2017, 19:48 | Летние: Единоборства | ТАСС

Сергей Елисеев: У самбо есть перспективы стать олимпийским видом

СОЧИ, 7 августа. / Корр. ТАСС/. Президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев не сомневается в олимпийских перспективах этого вида спорта и в том, что Россия на первых же Играх, в программу которых включат самбо, выступит достойно. Об этом Елисеев, принимающий в Сочи участие в открытии обновленного зала в рамках проекта «Самбо в школу», сказал ТАСС.

Сергей Елисеев: У самбо есть перспективы стать олимпийским видом - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сборная команда России на первых Олимпийских играх, куда включат самбо, обязательно выступит и выступит достойно», — сказал Елисеев.

По его словам, самбо — один из самых динамично развивающихся видов спорта, которым занимаются в 120 странах мира. «Перспективы у самбо, в отличии от олимпийских видов спорта, уже есть, хотя бы потому, что мы еще не олимпийский вид и у нас есть перспективы им стать, а они [олимпийские виды] могут только выпасть», — считает он.

Впервые о намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью Международная федерация самбо сообщила в 2009 году. В 2016 году самбо было одной из 14 дисциплин, претендовавших на временное признание МОК, однако его получили чирлидинг и тайский бокс.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 6 новостей  Все новости

Правительство РФ намерено выделить "Матч ТВ" около 1 млрд рублей на показ Универсиады-2019

Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи

РФПЛ: опасений по поводу проведения матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи" нет

Правительство РФ намерено выделить "Матч ТВ" около 1 млрд рублей на показ Универсиады-2019

Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи