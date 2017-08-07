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7 августа 2017, 12:11 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Эмеев дебютирует в UFC 21 октября в Польше боем против Смита

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Рамазан Эмеев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 21 октября в Польше поединком против американца Тревора Смита. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена и один из руководителей компании MMA Managment Нарцис Муйкич.

«Рамазан дебютирует 21 октября в Польше боем против Смита», — сказал Муйкич.

Россиянин в нынешнем году подписал контракт с UFC.

Эмеев является бывшим чемпионом организации М-1 в среднем весе. За карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Анатолий Токов и Вячеслав Василевский. Всего на его счету 15 побед и три поражения.
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