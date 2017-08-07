Россиянин Эмеев дебютирует в UFC 21 октября в Польше боем против Смита

«Рамазан дебютирует 21 октября в Польше боем против Смита», — сказал Муйкич.

Россиянин в нынешнем году подписал контракт с UFC.

Эмеев является бывшим чемпионом организации М-1 в среднем весе. За карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Анатолий Токов и Вячеслав Василевский. Всего на его счету 15 побед и три поражения.