Настоящий Киборг. Бойцу вшили в голову пластины после страшной травмы, и он намерен вернуться в ММА

39-летний спортсмен в апреле 2016 года провел дебютный бой в американском промоушене Bellator и за 30 секунд одержал победу над Бреннаном Уордом в рамках полусреднего веса. Через пару месяцев бразилец провел второй бой в организации, который не сложился для него удачно.

На турнире в Лондоне его соперником стал Майкл Пейдж. Евангелиста проиграл ему жестким нокаутом, впоследствии которого в черепе спортсмена образовалась настоящая вмятина — лобная кость была сломана.

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Врачи говорят, что если бы Сантос пропустил еще один удар, то вполне вероятно, он стал бы для него последним в жизни.

Недавно Евангелисте в голову вшили титановые пластины. Теперь прозвище Киборг Евангелиста не просто так носит. Врачи посоветовали ему больше не возвращаться в ММА, но бразилец собирается все сделать по своему. Жить без единоборств он не может.

За свою профессиональную карьеру в ММА Сантос провел 39 поединков, в которых одержал 21 победу и потерпел 18 поражений.