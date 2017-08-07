Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30606912/
7 августа 2017, 11:23 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Никита Крылов уверен в победе над хорватом Маро Пераком на турнире в Донецке

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Один из фаворитов Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) «Единый Донбасс» Никита Крылов из Красного Луча (прозвище «Шахтер») уверен в победе над бойцом из Хорватии Маро Пераком.

«Маро Перак — опытный и достаточно известный боец. Несмотря на то, что его базовым стилем является дзюдо, большинство побед он одерживает нокаутом, и это говорит о том, что Перак и бьет неплохо, и борется. Ему наверняка понравится в Донбассе, но совершенно точно не понравится в клетке со мной», — заявил Крылов в беседе с корр. Донецкого агентства новостей.

Спортсмен предположил, что его визави с учетом поражения в последнем поединке горит желанием вернуться в победную колею и мотивации перед боем хорвату не занимать. В то же время Крылов посоветовал Пераку хорошо подумать, прежде чем оставаться один на один, «потому что как только октагон (восьмиугольный ринг — прим. ТАСС) закроется, ему придется выживать».

Спортсмен заявил, что уже сейчас готов к победе, причем хочет «сделать это красиво и порадовать родную публику».

Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Донецке 26 августа. Главным событием вечера станет бой между жителем города Красный Луч Никитой Крыловым и опытным бойцом из города Дубровник (Хорватия) Маро Пераком. Всего на турнире запланировано девять поединков. Подробности о турнире размещены на сайте гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости

Форвард Калинин не исключил своего возвращения в НХЛ

КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"

Антон Миранчук: "Локомотив" просто наслаждается игрой и даже не думает о победе в РФПЛ

Форвард Калинин не исключил своего возвращения в НХЛ

КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"