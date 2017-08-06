Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кг

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В финале Денисенко уступил корейцу Да Хун Ли со счетом 11:18.

Третье место заняли олимпийский чемпион иорданец Ахмад Абугхауш и британец Кристиан Макнейш.

Денисенко является бронзовым призером ОИ-2012 и серебряным призером ОИ-2016.

У женщин в весовой категории до 57 кг лучшей стала представительница Южной Кореи А Ре Ли, победившая в финале свою соотечественницу Со Хи Ким со счетом 16:9. Третье место заняли представительница Панамы Каролина Карстенс и бельгийка Рахеле Асемани.