Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кг
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Алексей Денисенко занял второе место на московском этапе
Гран-при по тхэквондо в весовой категории до 68 кг.
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В финале Денисенко уступил корейцу Да Хун Ли со счетом 11:18.
Третье место заняли олимпийский чемпион иорданец Ахмад Абугхауш и британец Кристиан Макнейш.
Денисенко является бронзовым призером ОИ-2012 и серебряным призером ОИ-2016.
У женщин в весовой категории до 57 кг лучшей стала представительница Южной Кореи А Ре Ли, победившая в финале свою соотечественницу Со Хи Ким со счетом 16:9. Третье место заняли представительница Панамы Каролина Карстенс и бельгийка Рахеле Асемани.
Московский этап
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