Циркунов сразится с Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 119
Латвийский боец смешанного стиля Михаил Циркунов, выступающий в полутяжёлом весе, проведёт свой следующий поединок против бразильца Гловера Тейшейры.
Встреча этих бойцов запланирована в рамках турнира UFC Fight Night 119, который состоится 28 октября в
Оба бойца вернутся в октагон после поражений: Тейшейра в мае этого года проиграл нокаутом в пятом раунде Александеру Густафссону, Циркунов на том же турнире уступил нокаутом на 28-й секунде поединка Волкану Оездемиру.
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