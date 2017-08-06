Циркунов сразится с Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 119

Встреча этих бойцов запланирована в рамках турнира UFC Fight Night 119, который состоится 28 октября в Сан-Паулу (Бразилия), сообщает MMAFighting.



Оба бойца вернутся в октагон после поражений: Тейшейра в мае этого года проиграл нокаутом в пятом раунде Александеру Густафссону, Циркунов на том же турнире уступил нокаутом на 28-й секунде поединка Волкану Оездемиру.