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6 августа 2017, 15:54 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Циркунов сразится с Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 119

Латвийский боец смешанного стиля Михаил Циркунов, выступающий в полутяжёлом весе, проведёт свой следующий поединок против бразильца Гловера Тейшейры.

Встреча этих бойцов запланирована в рамках турнира UFC Fight Night 119, который состоится 28 октября в Сан-Паулу (Бразилия), сообщает MMAFighting.

Оба бойца вернутся в октагон после поражений: Тейшейра в мае этого года проиграл нокаутом в пятом раунде Александеру Густафссону, Циркунов на том же турнире уступил нокаутом на 28-й секунде поединка Волкану Оездемиру.
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