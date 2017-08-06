Кайрат Ахметов: Проигрывать нелегко, но я должен принять поражение как мужчина
Накануне казахстанский боец Кайрат Ахметов, представляющий клуб Alash Pride, проиграл титул чемпиона в наилегчайшем весе (56 кг) бразильцу Адриано Мораесу. Бой прошел в Макао (Китай) на турнире, который был организован компанией ONE FC.
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Корреспондент республиканского
— Как оцените для себя прошедший бой?
— Это мое первое поражение за семь лет, и, конечно, это очень неприятный удар лично для меня. Любой спортсмен выходит с целью победить, но, как говорят, непобедимых не бывает. Мне хотелось выиграть, поднять флаг Казахстана, но сам бой сложился не так, как планировалось. Я хорошо подготовился к бою, но, не знаю, почему, по ходу боя у меня начали отекать руки… Я должен как мужчина принять эту неудачу.
— Что пошло не так?
— В целом, я не могу сказать, что бился хорошо. Была хорошая подготовка, психологически чувствовал, что готов. Отчасти, возможно, сказались большие паузы между боями, когда я оставался без боевой практики. Я почти два года не выходил в клетку, на то были свои причины — семейные сложности, определенные повреждения. Слава Всевышнему, сейчас уже все трудности позади. Вдобавок, когда я просил и был готов, организация не давала мне возможности провести поединок. К сожалению, ONE FC зачастую не шли мне навстречу.
— Каким был Ваш план на бой?
— Задачей было с первых минут создавать давление. В первом поединке с этим соперником у меня больше получалось работать вторым номером. Но в ходе самого боя так вышло, что мой противник избрал другую тактику, и сам стал биться вторым номером. Меня это немного подкосило. Понял, что проиграл первый раунд, и начал давить на него. Не все получилось. Руки подвели меня.
— Когда почувствовали, что руки отекают?
— В первом же раунде. Завязалась борьба, вроде, дышу хорошо, но в
— После окончания последнего раунда понимали, что в этот вечер Вы проиграли?
— Конечно. Чудес не бывает. Что скрывать? Чувствовал, что уступил. Первый раунд был близким, но небольшое преимущество было у бразильца. Второй и третий раунды получилось равными. В четвертом и пятом раундах Мораес активизировался, провел пару тейкдаунов. В концовке надеялся на «лаки панч». Комбинации у меня не получались.
— Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат «Найман» Хамитов после боя поддержал Вас и заверил, что Вы еще вернетесь в клетку за большими победами.
Можно много говорить о том, как мне обидно, но что мне это даст? Другой мог бы сломаться, сказать: да зачем мне все это надо… Нет, я смогу все это преодолеть. Это мое первое поражение за семь лет. Я никогда не знал, что это такое — проигрывать, и скажу Вам честно: это очень неприятное чувство. Отрадно, что со мной рядом люди, которые поддерживают меня, — огромное количество болельщиков из Казахстана. Я старался ради своей страны, хотел выиграть, но получилось, как получилось. На этом жизнь не заканчивается. Я сделаю правильные выводы. Возможно, для меня это и полезный опыт. Я вернусь еще более сильным и докажу всем, что я — победитель. Дай Аллах, впереди у нас много побед.
— Каковы Ваши дальнейшие планы? Вы продолжите работать с компанией ONE FC?
— По организации турнира — все на высшем уровне. В плане подхода к шоу мне все здесь нравится. Но ONE FC меня немного «подсушили». Если бы у нас было бы взаимопонимание, то не было бы никаких проблем. Но зачастую ONE FC не шли мне на встречу. В данный момент у меня еще есть действующий контракт с ONE FC, мы рассматриваем возможность моего ухода из этой организации. Понятно, что сделать это будет нелегко, ONE FC, скорее всего, подаст в суд. Проблема ONE FC в том, что у них нет места человеческим отношениям, — только бизнес. Что у тебя происходят в семье, какие есть сложности в жизни, — ONE FC не обращает на это никакого внимания. В таких условиях нам не по пути.
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