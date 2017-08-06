Энтон Петтис победил Брэндона Морено на турнире UFC Fight Night 114
В США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 114, главным событием которого стал поединок между Энтони Петтисом и Брэндоном Морено.
Встреча этих бойцов продлилась всю отведённую на неё дистанцию и завершилась победой Петтиса единогласным решением судей.
UFC Fight Night 114. Результаты турнира.
Главный кард
Легчайший вес: Алехандре Перес одержал победу над Андре Сухамтатой раздельным решением судей (29−28, 28−29, 29−28)
Средний вес: Сэм Алви победил Рашада Эванса раздельным решением судей (28−29, 29−28, 29−28);
Полулёгкий вес: Гумберт Банденай нокаутировал Мартина Браво (1 раунд, 0:26)
Полpусредний вес: Нико Прайс победил Алана Жоубана нокаутом (раунд 1, 1:44)
Женщины, промежуточный вес, до 54 кг: Алекса Грассо одолела Ранду Маркос раздельным решением судей (29−28, 29−28, 29−28)
Наилегчайший вес: Серджио Петтис победил Брэндона Морено единогласным решением судей (49−46, 48−46, 48−46).
Предварительный кард
Лёгкий вес: Джордан Ринальди победил Альваро Эрреру, вынудив соперника сдаться после удушающего приёма (раунд 1, 2:01)
Наилегчайший вес: Джозеф Моралес победил Роберто Санчеса удушением сзади (раунд 1, 3:56)
Легчайший вес: Хосе Альберто Киньонес победил Диего Риваса единогласным решением судей (30−27, 30−27, 30−27);
Легчайший вес: Рани Яя победил Генри Брионса сдачей соперника (кимура), 2:01, раунд 1;
Наилегчайший вес: Дастин Ортис нокаутировал Гектора Сандовала (раунд 1, 0:15).
Средний вес: Джек Херманссон победил Брэда Скотта техническим нокаутом (раунд1, 3:50).
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