Видео боя Кайрат Ахметов - Адриано Мораеш

В рамках турнира ONE: Kings and Conquerors, прошедшего в Макао, Ахметов проводил объединительный бой за звание неоспоримого чемпиона мира по версии ONE Championship.

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Мораешу.

Таким образом, бразилец взял реванш у Ахметова, которому он проиграл в ноябре 2015 года и не смог защитить чемпионский пояс.