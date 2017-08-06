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6 августа 2017, 11:27 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Видео боя Кайрат Ахметов — Адриано Мораеш

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс чемпиона мира по версии ONE Championship в наилегчайшем весе в бою против Адриано Мораеша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец потерпел первое поражение в карьере при 23 победах. Увеличить
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В рамках турнира ONE: Kings and Conquerors, прошедшего в Макао, Ахметов проводил объединительный бой за звание неоспоримого чемпиона мира по версии ONE Championship.

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Мораешу.

Таким образом, бразилец взял реванш у Ахметова, которому он проиграл в ноябре 2015 года и не смог защитить чемпионский пояс.

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