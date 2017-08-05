Тхэквондист Котков заявил, что давно шел к победе на этапе Гран-при
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Антон Котков, одержавший победу на этапе
Гран-при по тхэквондо в Москве, давно шел к этому успеху. Об этом спортсмен сказал ТАСС.
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Котков одержал победу на первом этапе мировой серии
«Меня переполняют эмоции, еще не до конца осознал случившееся. Ранее выступал на множестве этапов
«Не ждал, что будет легко, настраивался отдельно на каждый бой. На турнире выступают очень серьезные спортсмены: в полуфинале и финале моими соперниками были сильнейшие тхэквондисты в мире. Но я верил в свою победу. Верил, что если не буду ждать ошибок соперника, а буду действовать сам, то это принесет результат», — добавил россиянин.
Этап мировой серии
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