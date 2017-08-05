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5 августа 2017, 18:46 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Кайрат Ахметов решением судей проиграл титул чемпиона ONE FC

Казахстанский боец Кайрат Ахметов (23−0) провел бой с бразильцем Адриано Мораешем (15−2) на турнире по смешанным единоборствам «ONE: Kings and Conquerors» в Макао, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боец <span class=error>Кайрат</span> <span class=error>Ахметов</span> (23−0) провел бой с бразильцем <span class=error>Адриано</span> <span class=error>Мораешем</span> (15−2) на турнире по смешанным единоборствам ONE: Kings and Conquerors в <span class=error>Макао</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ахметов защищал титул чемпиона ONE Fighting Championship в наилегчайшем весе, у бразильца же был «временный» пояс в этом же дивизионе.

Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился победой Мораеша единогласным решением судей.

Таким образом, Ахметов лишился своего пояса и потерпел первое поражение в карьере: теперь «рекорд» казахстанца — 23−1. Мораеш одержал 16-ю победу.

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