Кайрат Ахметов решением судей проиграл титул чемпиона ONE FC
Казахстанский боец Кайрат Ахметов (23−0) провел бой с бразильцем Адриано Мораешем (15−2) на турнире по смешанным единоборствам «ONE: Kings and Conquerors» в Макао, сообщает Sports.kz.
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Ахметов защищал титул чемпиона ONE Fighting Championship в наилегчайшем весе, у бразильца же был «временный» пояс в этом же дивизионе.
Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился победой Мораеша единогласным решением судей.
Таким образом, Ахметов лишился своего пояса и потерпел первое поражение в карьере: теперь «рекорд» казахстанца — 23−1. Мораеш одержал 16-ю победу.
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