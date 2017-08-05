Кайрат Ахметов решением судей проиграл титул чемпиона ONE FC

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Ахметов защищал титул чемпиона ONE Fighting Championship в наилегчайшем весе, у бразильца же был «временный» пояс в этом же дивизионе.



Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился победой Мораеша единогласным решением судей.



Таким образом, Ахметов лишился своего пояса и потерпел первое поражение в карьере: теперь «рекорд» казахстанца — 23−1. Мораеш одержал 16-ю победу.