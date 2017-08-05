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5 августа 2017, 9:56 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Российские тхэквондисты взяли золото и 2 бронзы в 1-й день этапа Гран-при в Москве

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Российские бойцы завоевали одну золотую и две бронзовым медали в первый день этапа Гран-при Всемирной федерации тхэквондо в Москве.

В пятницу чемпионом московского этапа стал Роман Кузнецов, который выиграл турнир в весовой категории свыше 80 килограммов. Еще один россиянин Юрий Кириченко завоевал в данной категории бронзовую медаль.

Вторую российскую бронзу взяла Ольга Иванова в соревнованиях в весе свыше 67 кг.

Этап Гран-при по тхэквондо в Москве завершится в воскресенье, 6 августа.
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