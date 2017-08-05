Российские тхэквондисты взяли золото и 2 бронзы в 1-й день этапа Гран-при в Москве
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Российские бойцы завоевали одну золотую и две бронзовым медали в первый день этапа Гран-при Всемирной федерации тхэквондо в Москве.
В пятницу чемпионом московского этапа стал Роман Кузнецов, который выиграл турнир в весовой категории свыше 80 килограммов. Еще один россиянин Юрий Кириченко завоевал в данной категории бронзовую медаль.
Вторую российскую бронзу взяла Ольга Иванова в соревнованиях в весе свыше 67 кг.
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