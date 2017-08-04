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4 августа 2017, 22:11 | Летние: Единоборства | ТАСС

Роман Кузнецов победил на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве в весе свыше 80 кг

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Кузнецов одержал победу на первом этапе мировой серии Гран-при по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг. Турнир стартовал в пятницу в Москве.

В финале он выиграл у представителя Южной Кореи Ин Гё Дона. Бронзовыми призерами стали еще один российский спортсмен Юрий Кириченко и хорват Ведран Голец.

Чемпионка мира 2013 года россиянка Ольга Иванова завоевала бронзу в весовой категории свыше 67 кг. Выиграла британка Бьянка Уолкден, победившая в финале южнокорейскую спортсменку Ким Бич На. Также третье место заняла еще одна представительница Южной Кореи Ли Да Бин.

В весовой категории до 67 кг победу одержала ивуарийская спортсменка Рут Гбагби. В финале она оказалась сильнее турчанки Нур Татар. Бронзовые награды достались О Хе Ри (Южная Корея) и американке Пейдж Макферсон.

Этап мировой серии Гран-при в Москве завершится 6 августа.
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