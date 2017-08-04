Роман Кузнецов победил на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве в весе свыше 80 кг

В финале он выиграл у представителя Южной Кореи Ин Гё Дона. Бронзовыми призерами стали еще один российский спортсмен Юрий Кириченко и хорват Ведран Голец.

Чемпионка мира 2013 года россиянка Ольга Иванова завоевала бронзу в весовой категории свыше 67 кг. Выиграла британка Бьянка Уолкден, победившая в финале южнокорейскую спортсменку Ким Бич На. Также третье место заняла еще одна представительница Южной Кореи Ли Да Бин.

В весовой категории до 67 кг победу одержала ивуарийская спортсменка Рут Гбагби. В финале она оказалась сильнее турчанки Нур Татар. Бронзовые награды достались О Хе Ри (Южная Корея) и американке Пейдж Макферсон.