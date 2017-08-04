Чемпион ОИ-2016 Мудранов пропустит чемпионат мира по дзюдо в Будапеште из-за травмы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мудранов травмировался, он не сможет выступить в Будапеште», — сообщил Таов. На чемпионате мира в весовой категории Мудранова до 60 кг Россию представит чемпион Европы 2017 года Роберт Мшвидобадзе.

В составе мужской команды выступят Михаил Пуляев (66 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (73 кг), олимпийский чемпион — 2016 Хасан Халмурзаев и Алан Хубецов (81 кг), Хусен Халмурзаев (90 кг), Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (100 кг).

Женскую сборную представят Ирина Долгова и Сабина Гилязова (48 кг), бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина и Алеся Кузнецова (52 кг), Ирина Заблудина (57 кг), Екатерина Валькова и Дарья Давыдова (63 кг), Алена Прокопенко (70 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).

Чемпионат мира пройдет в Будапеште на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.