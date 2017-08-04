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4 августа 2017, 15:13 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федерация тхэквондо продолжает использовать аббревиатуру WTF, но с другим смыслом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Всемирная федерация тхэквондо продолжает использовать старую версию сокращенного названия своей организации WTF, но уже с другим смыслом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент организации Чунг Вон Чо.

В июне Всемирная федерация тхэквондо официально сменила свое англоязычное название с World Teakwondo Federation на World Teakwondo. Увеличить
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В июне Всемирная федерация тхэквондо официально сменила свое англоязычное название с World Teakwondo Federation на World Teakwondo в связи с тем, что аббревиатура первого варианта полностью совпадает с популярным сокращением ругательства, которое часто используется в интернете — WTF.

«Вы знаете, что это означает на сленге, — сказал Чунг Вон Чо. — Да, мы изменили официальное название нашей организации, однако все еще используем аббревиатуру WTF. Правда, для нас она имеет другое значение — World Teakwondo Family [международная семья тхэквондо]. Так что совсем от этого названия мы не отказываемся».

С 4 по 6 августа в Москве пройдет этап мировой серии Гран-при по тхэквондо, спортсмены будут соревноваться в восьми олимпийских весовых категориях.
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