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2 августа 2017, 19:43 | Летние: Единоборства | ТАСС

Хасанби Таов: Российские дзюдоисты подходят к чемпионату мира в отличной форме

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские дзюдоисты провели продуктивный тренировочный сбор в Адлере и подходят к сентябрьскому чемпионату мира в Будапеште в отличной форме. Об этом ТАСС рассказал главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов.

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На чемпионате мира в составе команды выступят два олимпийских чемпиона Игр в Рио-де-Жанейро — Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев, а также Михаил Пуляев (66 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (73 кг), Алан Хубецов (81 кг), брат- близнец олимпийского чемпиона Хусен Халмурзаев (90 кг), Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (100).

«Команда провела продуктивную работу на сборе в Адлере, где мы уже определились с составом на чемпионат мира, — рассказал Таов. — Теперь проведем сбор в словенской Изоле, а заключительный этап подготовки пройдет в Казани, откуда мы 25 августа вылетаем в Будапешт».

Как сообщил Таов, тренерский штаб принял решение на этот раз не выставлять спортсмена в тяжелом весе, но лидер команды Ренат Саидов продолжает работу со сборной. «В тяжелом весе на этот раз мы не будем выступать. Но Ренат продолжает тренировки, работает, отправится с нами на предстоящие сборы», — сообщил он.

В рамках чемпионата мира впервые пройдет командный турнир в формате, в котором он дебютирует на Олимпиаде-2020 в Токио. Страны будут представлены смешанными сборными по три дзюдоистки и три дзюдоиста в весовых категориях 57, 70 и свыше 70 кг и 73, 90 и свыше 90 кг соответственно.

На последнем чемпионате мира, который проходил в 2015 году в Астане, россияне завоевали две серебряные награды, их обладателями стали Михаил Пуляев и Кирилл Денисов, выступавший тогда в весе 90 кг, россиянки выиграли бронзу в командном турнире. Чемпионат мира 2017 года пройдет с 28 августа по 3 сентября, призовой фонд турнира составит около одного миллиона долларов.
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Чемпионы ОИ-2016 Мудранов и Халмурзаев выступят на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште

Чемпионы ОИ-2016 Мудранов и Халмурзаев выступят на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев выступят в составе сборной России на чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Будапеште. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.
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