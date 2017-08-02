Глава UFC Дэйна Уайт: Американка Ронда Роузи, вероятно, завершит карьеру

Роузи в 2016 году потерпела два поражения подряд — сначала американка проиграла нокаутом соотечественнице Холли Холм, а затем также нокаутом уступила бразильянке Аманде Нуньес. Поражения стали для Роузи первыми в карьере, после этого она на ринг не выходила.

«Я думаю, что люди понимают, что она, вероятно, завершит карьеру. Ронда любит соперничество и не любит проигрывать. Я знаю, ее многие критиковали за это, но это показывает, что она такая, какая есть. То, как она пришла и держалась в нашем виде спорта, просто великолепно», — цитирует Уайта Sportsnet.

Роузи в 2012 году стала первой женщиной, подписавшей профессиональный контракт с UFC. Кроме того, американка является первой чемпионкой UFC. Всего в UFC 30-летняя американка провела 14 боев. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине Роузи завоевала бронзовую медаль в дзюдо в весовой категории до 70 кг.