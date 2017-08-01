Энтони Джонсон: Готов вернуться в ММА только ради поединка с Джонсом

«Этот вариант должен иметь для меня смысл с финансовой точки зрения, потому что у меня уже много дел, — цитирует Энтони mmafighting.com. — Я побил почти всех, кроме Даниэля Кормье и Джона. Джон пропустил несколько тяжелых ударов от Кормье. Я знаю, что попади я такими ударами, он, скорее всего обрушился бы. Джон чертовски опасный боец. Я его очень уважаю.

По словам Джонсона UFC разорвала с ним контракт по его просьбе и теперь он свободный агент, но заинтересован только в поединке с Джонсом.

Напомним, что Джон Джонс завоевал пояс чемпиона на прошедших выходных, нокаутировав Даниэля Кормье в третьем раунде.