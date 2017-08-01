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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30552400/
1 августа 2017, 13:40 | Летние: Единоборства | Prosports.kz

Энтони Джонсон: Готов вернуться в ММА только ради поединка с Джонсом

Бывший топовый полутяж UFC Энтони Джонсон заявил, что готов возобновить карьеру ради поединка с чемпионом Джоном Джонсом.

«Этот вариант должен иметь для меня смысл с финансовой точки зрения, потому что у меня уже много дел, — цитирует Энтони mmafighting.com. — Я побил почти всех, кроме Даниэля Кормье и Джона. Джон пропустил несколько тяжелых ударов от Кормье. Я знаю, что попади я такими ударами, он, скорее всего обрушился бы. Джон чертовски опасный боец. Я его очень уважаю.

По словам Джонсона UFC разорвала с ним контракт по его просьбе и теперь он свободный агент, но заинтересован только в поединке с Джонсом.

Напомним, что Джон Джонс завоевал пояс чемпиона на прошедших выходных, нокаутировав Даниэля Кормье в третьем раунде.
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