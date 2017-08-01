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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30552152/
1 августа 2017, 13:21 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Казахстанцы завоевали два «золота» на чемпионате мира по комбат джиу-джитсу

Казахстанцы завоевали два «золота» на чемпионате мира по комбат джиу-джитсу среди взрослых и молодежи, прошедшем с 28 по 30 июля в городе Сплит в Хорватии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации джиу-джитсу Казахстана.

<span class=error>Казахстанцы</span> завоевали два золота на чемпионате мира по комбат <nobr>джиу-джитсу</nobr> среди взрослых и молодежи прошедшем с 28 по 30 июля в городе <span class=error>Сплит</span> в Хорватии передает <span class=error>МИА</span> Казинформ со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> Ассоциации <nobr>джиу-джитсу</nobr> Казахстана. Увеличить
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В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 30 стран. Казахстан представляли Ерлан Тлеумбетов, Темирлан Айсадилов, Шынгыс Паримбеков и Алишер Умитбеков. Команду на соревнования подготовил и сопровождал заслуженный тренер Казахстана по джиу-джитсу Канат Тлеумбетов.

Спортсмены Казахстана решительно боролись за призовые награды. В итоге, золотые и бронзовые медали в активе команды прибудут в Казахстан.

Первую золотую медаль в копилку команды внес спортсмен из Алматы Темирлан Айсадилов в весовой категории до 70 кг.

Следом за ним, вторую золотую медаль завоевал Ерлан Тлеумбетов, став чемпионом мира в разделе комбат-систем в весовой категории до 76 кг и подтвердив звание заслуженного мастера спорта РК за выполнение норматива. Отметим, Ерлан стал пятикратным чемпионом мира, 3-кратным среди взрослых и 2-кратным среди молодежи.

«Выходя на международную арену, мы представляем честь нашей страны. Ни одну секунду в бою я не забываю, что моя победа — это победа всего Казахстана», — отметил Ерлан Тлеумбетов на своей официальной страничке в Инстаграм.

Третью, бронзовую, медаль в копилку команды внес Алишер Умитбеков в весовой категории 70 кг.

Серебряную медаль завоевал Шынгыс Паримбеков в весовой категории 65 кг.

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