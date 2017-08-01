Казахстанцы завоевали два «золота» на чемпионате мира по комбат джиу-джитсу
Казахстанцы завоевали два «золота» на чемпионате мира по комбат
джиу-джитсу среди взрослых и молодежи, прошедшем с 28 по 30 июля в городе Сплит в Хорватии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации джиу-джитсу Казахстана.
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В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 30 стран. Казахстан представляли Ерлан Тлеумбетов, Темирлан Айсадилов, Шынгыс Паримбеков и Алишер Умитбеков. Команду на соревнования подготовил и сопровождал заслуженный тренер Казахстана по
Спортсмены Казахстана решительно боролись за призовые награды. В итоге, золотые и бронзовые медали в активе команды прибудут в Казахстан.
Первую золотую медаль в копилку команды внес спортсмен из Алматы Темирлан Айсадилов в весовой категории до 70 кг.
Следом за ним, вторую золотую медаль завоевал Ерлан Тлеумбетов, став чемпионом мира в разделе
«Выходя на международную арену, мы представляем честь нашей страны. Ни одну секунду в бою я не забываю, что моя победа — это победа всего Казахстана», — отметил Ерлан Тлеумбетов на своей официальной страничке в Инстаграм.
Третью, бронзовую, медаль в копилку команды внес Алишер Умитбеков в весовой категории 70 кг.
Серебряную медаль завоевал Шынгыс Паримбеков в весовой категории 65 кг.
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