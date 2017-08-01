Тайрон Вудли: Лучше извинись, Уайт, не то будет плохо

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Тайрон Вудли в достаточно жесткой манере ответил на критику в свой адрес со стороны президента UFC Даны Уайта.

«Мне непонятно, почему Дана Уайт, который является менеджером и промоутером для своих бойцов, позволяет себе публично критиковать, а в некоторых случаях даже унижать, некоторых из них. Это полный бред. Если ты промоутер, ну так и продвигай своих парней, а не поливай их грязью публично. Я дрался с Майей с травмой плеча, которую получил в первом раунде. Я довел поединок до своей победы, в которой никто не усомнится. Почему же не критикуют Майю, за то, что он не смог перевести бой в партер, за то, что он не бился со мной достаточно жестко и т. д. и т. п. Почему многие недовольны мной? В такие моменты я чувствую, что ты не продвигаешь меня. Ты меня унижаешь. Нельзя избирательно продвигать бойцов на таком уровне. Ты не можешь избирательно продвигать определенных людей, нельзя допускать чтобы чемпионы, люди, которые сражаются в самых сложных дивизионах в мире, не получали равного и одинакового продвижения. Я просто не вижу этого (равенства). Я не понимаю, почему вы признаете людей, которые болтают больше всего, тех, кто бросают бутылки с водой, тех, кто на самом деле, самые непрофессиональные спортсмены. У вас это очень раскрученные и наиболее оплачиваемые бойцы. Это вообще все еще спорт?

В общем, я жду от Уайта публичных извинений. В противном случае, могут быть нежелательные последствия в виде оглашения мной кое-какой информации. И я не шучу, — заявил Тайрон в эфире The MMA Hour.

Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт раскритиковал манеру ведения боя Вудли после его поединка против Майи.

«У Вудли была возможность закончить бой досрочно, но он даже не пытался сделать это. Начиная с первого раунда, Майя мог буквально видеть только одним глазом, он стал заметно менее активным, но Тайрон все равно продолжал играть в «свою игру». Вудли покидал октагон под свист трибун и это говорит лишь об одном — Тайрон начинает надоедать фанатам, — заявил президент UFC.