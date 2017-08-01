Тренер Джонса: Бой с Кормье стал лучшим поединком Джона в карьере

«Я считаю, что это лучший бой Джонса. Кормье — второй лучший полутяж UFC и один из лучших в истории. Он очень стойкий, никогда не терпел поражений досрочно. Джонс показал отличный бой, убрав с дороги такого сложного и опасного чемпиона, — сказал Гибсон в интервью mmafighting.com. — Первый раунд был нашим, а второй раунд можно было отдать любому из них. Кормье удалось показать несколько опасных моментов. Перед третьим раундом я видел, что Кормье сидел на стуле уставшим. Джонс тоже уставал, но нам удалось сохранить темп. Начали сказываться все те удары по корпусу, который наносил Джон в первых двух раундах. Мы заметили, что Даниэль начал опускать руки, что и открыло возможность нанести тот удар ногой в голову».