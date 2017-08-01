Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30549850/
1 августа 2017, 11:07 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Казахстанский спортсмен завоевал «золото» на Jiu-Jitsu World League

30 июля состоялся мировой турнир по джиу-джитсу Jiu-Jitsu World League в Америке, штат Калифорния, сообщает информационно-спортивный хаб.

Воспитанник клуба Kazakhstan Top Team защищал честь страны в категории желтый пояс. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстанский спортсмен Мухамедияр Кудайкулов, воспитанник клуба Kazakhstan Top Team, стал чемпионам данных соревнований.

Мухамедияр в весе до 72 килограммов среди спортсменов 2002—2003 года рождения защищал честь страны в категории «желтый пояс». Также стоит отметить, что он завоевал «серебро» на турнире Arlan Grip Selection Kids, который проходил 15 июля в Алматы.

На сегодняшний день, джиу-джитсу динамично развивается в Казахстане, нельзя не отметить и заинтересованность молодых спортсменов. Многие из них уже достойно представляют честь страны на международных аренах. Особенно джитсеры алматинского клуба Kazakhstan Top Team, как взрослые, так и дети активно участвуют в соревнованиях не только в регионах страны, но и за его пределами.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Казахстанский спортсмен завоевал "золото" на Jiu-Jitsu World League

18-летний нокаутер из США анонсировал свой бой в андеркарте у Головкина и "Канело"

"Мексиканский" чемпион WBC высказался о нежелании "Канело" драться с Головкиным за титул организации