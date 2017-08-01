Казахстанский спортсмен завоевал «золото» на Jiu-Jitsu World League

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Казахстанский спортсмен Мухамедияр Кудайкулов, воспитанник клуба Kazakhstan Top Team, стал чемпионам данных соревнований.

Мухамедияр в весе до 72 килограммов среди спортсменов 2002—2003 года рождения защищал честь страны в категории «желтый пояс». Также стоит отметить, что он завоевал «серебро» на турнире Arlan Grip Selection Kids, который проходил 15 июля в Алматы.