Казахстанский спортсмен завоевал «золото» на Jiu-Jitsu World League
30 июля состоялся мировой турнир по
джиу-джитсу Jiu-Jitsu World League в Америке, штат Калифорния, сообщает информационно-спортивный хаб.
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Казахстанский спортсмен Мухамедияр Кудайкулов, воспитанник клуба Kazakhstan Top Team, стал чемпионам данных соревнований.
Мухамедияр в весе до 72 килограммов среди спортсменов 2002—2003 года рождения защищал честь страны в категории «желтый пояс». Также стоит отметить, что он завоевал «серебро» на турнире Arlan Grip Selection Kids, который проходил 15 июля в Алматы.
На сегодняшний день,
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