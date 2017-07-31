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31 июля 2017, 18:51 | Летние: Единоборства | ТАСС

Глава Bellator: Федор Емельяненко пока не определился со следующим соперником

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко пока не определился с кандидатурой своего следующего соперника. Об этом ТАСС заявил глава организации Bellator Скотт Кокер.

Глава Bellator: Федор Емельяненко пока не определился со следующим соперником - Фото Увеличить
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«Пока определенности с соперником нет. В список входят бойцы тяжелого и полутяжелого веса», — сказал Кокер.

Ранее стало известно, что 40-летний Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.
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