Глава Bellator: Федор Емельяненко пока не определился со следующим соперником

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«Пока определенности с соперником нет. В список входят бойцы тяжелого и полутяжелого веса», — сказал Кокер.

Ранее стало известно, что 40-летний Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.