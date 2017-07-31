Бой Гарсии и Гаглоевой продлился 16 секунд и признан несостоявшимся
В Сайтами (Япония) состоялся турнир промоушена RIZIN, в рамках которого многократная чемпионка мира по
джиу-джитсу бразильянка Габи Гарсия проводила поединок против россиянки Оксаны Гаглоевой.
Встреча не продлилась и минуты, уже на шестнадцатой секунде встреча была остановлена, а затем признана несостоявшейся. Причина в том, что Гарсия нанесла сопернице ненамеренный тычок в глаз, что сделало невозможным дальнейшее продолжение боя.
Отметим, что предыдущий бой 31-летней титулованной бразильянки также признан несостоявшимся, тогда она провела два
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