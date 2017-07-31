Бой Гарсии и Гаглоевой продлился 16 секунд и признан несостоявшимся

Встреча не продлилась и минуты, уже на шестнадцатой секунде встреча была остановлена, а затем признана несостоявшейся. Причина в том, что Гарсия нанесла сопернице ненамеренный тычок в глаз, что сделало невозможным дальнейшее продолжение боя.

Отметим, что предыдущий бой 31-летней титулованной бразильянки также признан несостоявшимся, тогда она провела два соккер-кика по лежащей оппонентке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Gabi's big ass fingers gouging eyes out. She loves fouls as of late. <a href="https://twitter.com/hashtag/RIZIN?src=hash">#RIZIN</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RIZINFF?src=hash">#RIZINFF</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RIZINGP?src=hash">#RIZINGP</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RIZIN2017?src=hash">#RIZIN2017</a> <a href="https://t.co/sMkkGjyYrR">pic.twitter.com/sMkkGjyYrR</a></p>— Jonnyboy (@Jonnyboy_6969) <a href="https://twitter.com/Jonnyboy_6969/status/891591528438693889">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>