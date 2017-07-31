Казахстанский джитсер завоевал золото на Jiu-Jitsu world League
Казахстанский спортсмен Мухамедияр Кудайкулов стал чемпионом мирового турнира по
джиу-джитсу Jiu-Jitsu world League в США, сообщает Информационно-спортивный хаб Алматы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мухамедияр в весе до 72 кг защищал честь страны в категории «желтый пояс» среди спортсменов 2002—2003 годов рождения. Ранее он завоевал серебро на турнире Arlan Grip Selection Kids 15 июля в Алматы.
На сегодняшний день,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter