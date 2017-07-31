Казахстанский джитсер завоевал золото на Jiu-Jitsu world League

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Мухамедияр в весе до 72 кг защищал честь страны в категории «желтый пояс» среди спортсменов 2002—2003 годов рождения. Ранее он завоевал серебро на турнире Arlan Grip Selection Kids 15 июля в Алматы.



На сегодняшний день, джиу-джитсу динамично развивается в Казахстане. Молодые спортсмены достойно представляют страну на международных аренах. Особенно, джитсеры алматинского клуба «Kazakhstan Top Team», как взрослые, так и дети активно участвуют в соревнованиях не только в регионах страны, но и за его пределами.