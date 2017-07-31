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31 июля 2017, 13:40 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Сайборг: Хотела бы встретиться с Холм

Чемпионка UFC в полулёгком весе Крис Сайборг после победы над Тоней Эвинджер на турнире UFC 214 сказала, что в следующем бою хотела бы встретиться с экс-чемпионкой организации в лёгком весе Холли Холм.

«В следующем бою я бы хотела встретиться с Холм. Я думаю, она прекрасный боец и её габариты примерно такие же, как и у меня. Она уже выступала в 145 фунтах. Думаю, фанаты хотели бы видеть наше противостояние, потому что она ударник. Возможно, следующим организуем именно этот поединок», — приводит слова Сайборг Sherdog.
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