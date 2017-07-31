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31 июля 2017, 12:16 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Итоги выступления национальной сборной РК по муайтай на Всемирных играх-2017

С 20 по 30 июля в городе Вроцлав (Польша) состоялись «Всемирные игры 2017», сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации муайтай Республики Казахстан.

С 20 по 30 июля в городе Вроцлав (Польша) состоялись Всемирные игры 2017 сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> Федерации муайтай Республики Казахстан. Увеличить
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Республику Казахстан в дисциплине «Тайский бокс» представляли 4 бойца.

По итогам соревнований, спортсмены завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль. В весе 54 кг первое место занял Еламан Саясатов. В весе 57 кг отличился Алмаз Сарсембеков, он занял третье место.

Всемирные игры проходили в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта-Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в не олимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, входящих в программу летних Игр в таких видах, как тайский бокс, карате, художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. С 2000 года Всемирные игры проводятся под патронатом Международного Олимпийского комитета.

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