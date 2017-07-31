Итоги выступления национальной сборной РК по муайтай на Всемирных играх-2017

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Республику Казахстан в дисциплине «Тайский бокс» представляли 4 бойца.

По итогам соревнований, спортсмены завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль. В весе 54 кг первое место занял Еламан Саясатов. В весе 57 кг отличился Алмаз Сарсембеков, он занял третье место.