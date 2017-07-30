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В контракте Кормье не была прописана сумма гонорара, боец получил процент от продаж трансляции турнира.

Кормье вошёл в пятёрку бойцов, зарабатывавших за один турнир $ 1 млн и более. Кроме него это Конор Макгрегор, Брок Леснар, Ронда Роузи и Нэйт Диас.

Джонс за этот поединок получили гарантированный гонорар в $ 500 тыс. и ещё $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Джонс нокаутировал Кормье и отобрал у него чемпионский титул.