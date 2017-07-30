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30 июля 2017, 19:14 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Кормье получил $ 1 млн за выступление на UFC 214, Джонс — $ 500 тыс

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье заработал $ 1 млн за поединок с Джоном Джонсом на турнире UFC 214.

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе <span class=error>Даниэль</span> <span class=error>Кормье</span> заработал 1 млн за поединок с Джоном <span class=error>Джонсом</span> на турнире UFC 214. Увеличить
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В контракте Кормье не была прописана сумма гонорара, боец получил процент от продаж трансляции турнира.

Кормье вошёл в пятёрку бойцов, зарабатывавших за один турнир $ 1 млн и более. Кроме него это Конор Макгрегор, Брок Леснар, Ронда Роузи и Нэйт Диас.

Джонс за этот поединок получили гарантированный гонорар в $ 500 тыс. и ещё $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Джонс нокаутировал Кормье и отобрал у него чемпионский титул.
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Боец Магомедов не будет выступать в UFC и ведет переговоры с другими организациями

Боец Магомедов не будет выступать в UFC и ведет переговоры с другими организациями

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Рашид Магомедов не будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и рассматривает предложения от других промоушенов. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
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