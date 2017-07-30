Джонс победил Кормье и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

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Джонс вернул себе титул, которым он владел с 2011 по 2015 год.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 2014 в американском городе Анахайм и завершился нокаутом в третьем раунде.

Американцы встречались друг с другом в 2015 году. Тогда победу единогласным решением судей также одержал Джонс.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO: Jon Jones vs. Daniel Cormier 2 full fight video highlights <a href="https://t.co/438RTUN7vl">https://t.co/438RTUN7vl</a> <a href="https://t.co/6GTutN6SNJ">pic.twitter.com/6GTutN6SNJ</a></p>— MMAFighting.com (@MMAFighting) <a href="https://twitter.com/MMAFighting/status/891541031845593088">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эта победа стала для 30-летнего Джонса 23-й (10 — нокаутом) в боях смешанного стиля при одном поражении. 38-летний Кормье потерпел второе поражение при 19 победах (6 — нокаутом).