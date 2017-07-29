Боец Магомедов не будет выступать в UFC и ведет переговоры с другими организациями
МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Рашид Магомедов не будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и рассматривает предложения от других промоушенов. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
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«Рашид Магомедов — свободный агент, ведем переговоры с различными промоушенами, в том числе российскими», — сказал представитель бойца.
Магомедов 15 апреля нынешнего года в последнем поединке по контракту с UFC раздельным решением судей победил американца Бобби Грина.
Всего в активе 33-летнего спортсмена 20 побед и два поражения в ММА.
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