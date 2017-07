Страх и ненависть «черного Федора»

Традиционно, летом UFC выкатывает зрителям один большой турнир, где концентрирует все свои маркетинговые мощности и начинает стричь деньги с проданных платных трансляций. В прошлом году таким турниром должен был стать юбилейный UFC 200, но сорвался бой-реванш Джона Джонса с Кормье, а Конор Макгрегор бегал то ли от боев, то ли от офицеров антидопинговой службы и не смог выйти в октагон, поэтому только сидел рядом, все время вскакивал и мешал смотреть бои присутствующим. Кормье провел невыразительный, но тактически верно построенный бой с Андерсоном Сильвой, Конор вернулся в августе и взял реванш у Диаса — и, наверное, именно это стало главным турниром лета для UFC, а не Брок Леснар, подписанный на один бой, чтобы спасти UFC 200.

27 апреля 2016 года. Даниэль КОРМЬЕ (слева) и Джон ДЖОНС перед сорванным боем. AFP 2017

НЕНАВИСТЬ

«Потому что Джон Джонс — козел», — примерно так отвечает Дэниэл Кормье на вопросы о причинах их взаимной нелюбви. У меня был опыт недолгого общения с Джонсом — и я рискну предположить, что в целом Кормье прав. Только это нисколько не повышает его шансы на победу в предстоящем бою.

Звезда Кормье взошла на турнире тяжеловесов Strikeforce, где, как многие считали, победить должен был Федор Емельяненко. Но Федор проиграл первый же бой, а Кормье неожиданно для многих победил в Гран-при. Видимо, в тот момент симпатии большой части публики перешли к Дэниэлу, который, так же как и Федор чуть ранее, казался несокрушимым, универсальным бойцом, и при этом не славился особым атлетизмом.

В UFC Кормье довольно быстро решил перейти из тяжелого в полутяжелый вес, и это стало, возможно большой его ошибкой. В полутяжелом весе выступал более одаренный и более любимый публикой Джон Джонс. С другой стороны, фанатам они подарили одно из самых ярких и принципиальных противостояний современности. Один из лучших боев в карьере Джонс провел именно против Кормье.

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОГО ФЕДОРА»

После боя с Кормье карьера Джонса превратилась в нечто малопонятное. Опять авария — при участии беременной женщины, марихуаны в машине Джонса и попытках скрыться от полиции. Затем попытки вернуться — и участившиеся вопросы со стороны антидопингового агентства USADA. Слухи о наркотиках. Сорванный реванш с Кормье — за два дня до UFC 200 — и отстранение на год.

За время отсутствия Джонса Кормье уничтожал элиту дивизиона в лице Энтони Джонсона и Александра Густаффсона, который вообще дал Джонсу самый тяжелый бой в карьере и чуть не победил. Ну и вышедшего в последний момент на замену Андерсона Сильву. Все это время Джонс и Кормье продолжали ругань — лично и через СМИ, и чем дольше это продолжалось, тем злее были реплики и эмоциональнее оба бойца. Стало ясно, что реванша не избежать.

Джон ДЖОНС. AFP 2017

СТРАХ

В первом их поединке, который был в январе 2015 года, Кормье, пожалуй, был на пике своих физических возможностей. Он знал, как следует драться с Джонсом, у него была верная тактика и был соответствующий настрой. Он сделал все, что мог, но в какой-то момент этого оказалось недостаточно, Джон Джонс прибавил и довел бой до победы. Поэтому Кормье испытывает нервозность и страх. Поэтому он все выходит из себя, обвиняет Джонса в использовании кокаина и стероидов, но в глубине души Дэниэл понимает, что у Джонса все равно больше таланта, больше ресурс организма и больше поддержки от публики. И это злит чемпиона еще больше. А претендент на титул Джон Джонс цитирует ему в ответ Евангелие от Иоанна: «Познай истину, и истина сделает тебя свободным», признай, что я просто лучше.

Оба бойца вряд ли стали лучше себя прежних за последние два с половиной года. Кормье стареет и замедляется. Джонс теряет рефлексы от недостатка боевой практики — за эти два с половиной года у него был только один бой. И скверная история всего, что происходило вместо боев. Если предположительно один из самых талантливых бойцов современности Джон Джонс не облажается в очередной раз и не сорвет этот бой, мы, наконец, узнаем, кто здесь прав и из чего сделан Кормье.

UFC-214. ОСНОВНЫЕ БОИ

Анахайм (США). Начало 30 июля в 5.00 по московскому времени

Бой за титул чемпионки UFC в полулегком весе. Кристиана Жюстину vs Тоня Эвинджер

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Тайрон Вудли vs Демиан Майя

Бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Даниэл Кормье vs Джон Джонс.