Страх и ненависть «черного Федора»
Почему надо обязательно смотреть
бой-реваш скандальных бойцов ММА Джона Джонса и Даниэля Кормье, который состоится 29 июля в Анахайме.
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Традиционно, летом UFC выкатывает зрителям один большой турнир, где концентрирует все свои маркетинговые мощности и начинает стричь деньги с проданных платных трансляций. В прошлом году таким турниром должен был стать юбилейный UFC 200, но сорвался
НЕНАВИСТЬ
«Потому что Джон Джонс — козел», — примерно так отвечает Дэниэл Кормье на вопросы о причинах их взаимной нелюбви. У меня был опыт недолгого общения с Джонсом — и я рискну предположить, что в целом Кормье прав. Только это нисколько не повышает его шансы на победу в предстоящем бою.
Звезда Кормье взошла на турнире тяжеловесов Strikeforce, где, как многие считали, победить должен был Федор Емельяненко. Но Федор проиграл первый же бой, а Кормье неожиданно для многих победил в
В UFC Кормье довольно быстро решил перейти из тяжелого в полутяжелый вес, и это стало, возможно большой его ошибкой. В полутяжелом весе выступал более одаренный и более любимый публикой Джон Джонс. С другой стороны, фанатам они подарили одно из самых ярких и принципиальных противостояний современности. Один из лучших боев в карьере Джонс провел именно против Кормье.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОГО ФЕДОРА»
После боя с Кормье карьера Джонса превратилась в нечто малопонятное. Опять авария — при участии беременной женщины, марихуаны в машине Джонса и попытках скрыться от полиции. Затем попытки вернуться — и участившиеся вопросы со стороны антидопингового агентства USADA. Слухи о наркотиках. Сорванный реванш с Кормье — за два дня до UFC 200 — и отстранение на год.
За время отсутствия Джонса Кормье уничтожал элиту дивизиона в лице Энтони Джонсона и Александра Густаффсона, который вообще дал Джонсу самый тяжелый бой в карьере и чуть не победил. Ну и вышедшего в последний момент на замену Андерсона Сильву. Все это время Джонс и Кормье продолжали ругань — лично и через СМИ, и чем дольше это продолжалось, тем злее были реплики и эмоциональнее оба бойца. Стало ясно, что реванша не избежать.
СТРАХ
В первом их поединке, который был в январе 2015 года, Кормье, пожалуй, был на пике своих физических возможностей. Он знал, как следует драться с Джонсом, у него была верная тактика и был соответствующий настрой. Он сделал все, что мог, но в
Оба бойца вряд ли стали лучше себя прежних за последние два с половиной года. Кормье стареет и замедляется. Джонс теряет рефлексы от недостатка боевой практики — за эти два с половиной года у него был только один бой. И скверная история всего, что происходило вместо боев. Если предположительно один из самых талантливых бойцов современности Джон Джонс не облажается в очередной раз и не сорвет этот бой, мы, наконец, узнаем, кто здесь прав и из чего сделан Кормье.
UFC-214. ОСНОВНЫЕ БОИ
Анахайм (США). Начало 30 июля в 5.00 по московскому времени
Бой за титул чемпионки UFC в полулегком весе. Кристиана Жюстину vs Тоня Эвинджер
Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Тайрон Вудли vs Демиан Майя
Бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Даниэл Кормье vs Джон Джонс.
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