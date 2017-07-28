Боец ММА Александр Емельяненко проведет первый бой в лиге WFCA 27 сентября
ТАСС, 28 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проведет дебютный бой в лиге World fighting championship Akhmat (WFCA) 27 сентября против бразильца Джеронимо Дос Сантоса. Об этом сообщается на странице бойцовского клуба «Ахмат» в социальной сети Instagram.
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27 сентября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В главном бою вечера встретятся россиянин Михаил Малютин и бразилец Фабиано Силва де Кансейсао. Также в соревнованиях примут участие российские бойцы Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев.
Александр Емельяненко — брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 досрочно) и потерпел семь поражений. В активе Дос Сантоса 39 побед (35 досрочно) и 19 поражений в смешанных единоборствах.
В конце ноября 2016 года Александр Емельяненко вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. В феврале 2017 года он подписал контракт с WFCA на три боя.
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