Фергюсон: Нурмагомедов, ты отказался от боя? Заканчивай цикл тирамису
Боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал отказ Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним 7 октября.
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«Тебе предложили бой на UFC 216, а ты отказался? Заканчивай уже свой цикл тирамису. А я продолжу поднимать железо», — написал Фергюсон в «Твиттере».
Ранее Нурмагомедов рассказал, что отказался драться в октябре, так как для набора формы ему требуется 100 дней. Россиянин хочет, чтобы поединок прошёл 4 ноября. До этого бой соперников сорвался, так как
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