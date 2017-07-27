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27 июля 2017, 19:15 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Фергюсон: Нурмагомедов, ты отказался от боя? Заканчивай цикл тирамису

Боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал отказ Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним 7 октября.

Боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал отказ <span class=error>Хабиба</span> Нурмагомедова сразиться с ним 7 октября. Увеличить
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«Тебе предложили бой на UFC 216, а ты отказался? Заканчивай уже свой цикл тирамису. А я продолжу поднимать железо», — написал Фергюсон в «Твиттере».

Ранее Нурмагомедов рассказал, что отказался драться в октябре, так как для набора формы ему требуется 100 дней. Россиянин хочет, чтобы поединок прошёл 4 ноября. До этого бой соперников сорвался, так как из-за сгонки веса Нурмагомедов попал в больницу.
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