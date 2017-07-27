Фергюсон: Нурмагомедов, ты отказался от боя? Заканчивай цикл тирамису

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«Тебе предложили бой на UFC 216, а ты отказался? Заканчивай уже свой цикл тирамису. А я продолжу поднимать железо», — написал Фергюсон в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">They Offer You A Fight At <a href="https://twitter.com/hashtag/UFC216?src=hash">#UFC216</a> & You Turn It Down? <a href="https://twitter.com/TeamKhabib">@TeamKhabib</a> Get Off The Tiramisu Cycle. I'm Going To Keep Lifting SOB <a href="https://twitter.com/hashtag/TiramisuTuesday?src=hash">#TiramisuTuesday</a></p>— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) <a href="https://twitter.com/TonyFergusonXT/status/890012440124993536">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>